Drogenlenker tauschten an der Kreuzung die Plätze

Die Linzer Polizei wurde am Sonntag auf ein Auto aufmerksam, als die beiden Insassen beim Anhalten vor der Kreuzung plötzlich die Plätze tauschten. Bei der darauf folgenden Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass beide Insassen vermutlich unter dem Einfluss von Drogen standen. Der 23-jährige Beifahrer, der zuvor noch am Fahrersitz gesessen hatte, besaß außerdem keinen Führerschein. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten zudem 17 Säckchen mit insgesamt 85 Gramm Marihuana. Die durchgeführten Drogentests verliefen bei beiden Insassen auf THC positiv. Auch die ärztliche Untersuchung ergab Fahruntauglichkeit. die Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Linz und der Verwaltungsbehörde angezeigt. Dem 22-Jährigen, der bei der Kontrolle am Fahrersitz saß, wurde der Führerschein abgenommen.

