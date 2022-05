Drogenlenker raste mit 120 km/h durch 30er-Zone

Der junge Mann aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 22:15 Uhr mit dem Pkw seines Vaters unterwegs. Mit seiner Fahrweise fiel der 23-Jährige einer Polizeistreife auf. Mit Blaulicht, Folgetonhorn und Lichthupe forderten die Polizisten den Lenker zum Anhalten auf. Der Mann hielt kurz an, beschleunigte sein Auto aber kurz darauf wieder Richtung Bahnhof Haid. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. Bei seiner Flucht fuhr der 23-Jährige unter anderem mit bis zu 120 km/h in einer 30er-Zone, überholte gefährlich und ignorierte Stopptafeln. So gelang es ihm zunächst auch zu entkommen.

Mit Hilfe des Kennzeichens konnten die Beamten den Lenker aber schnell ausforschen. Sie nahmen telefonisch mit ihm Kontakt auf, darauf kam der 23-Jährige zur Dienststelle. Während der Befragung konnten die Polizisten eindeutige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung feststellen. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv. Die Amtsärztin stellte daraufhin die Fahruntauglichkeit fest. Der Mann gab an, dass ihm der Führerschein bereits wegen Drogenkonsums abgenommen worden ist. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.