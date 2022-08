Drogenlenker ohne Führerschein verlor Kontrolle über Pkw

Der 27-jährige Kroate aus Linz und sein 25-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Freistadt waren gegen 19 Uhr auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. Beim Knoten Linz kam der Lenker mit seinem Fahrzeug plötzlich ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit dem Pkw eines 25-Jährigen zusammen. Das Auto des 27-Jährigen überschlug sich und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Beide Lenker und die 55-jährige Beifahrerin des 25-Jährigen wurden verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Nachdem die Polizei bei dem 27-Jährigen einen Drogentest durchführte, stellte sich heraus, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stand. Der Führerschein konnte dem Unfallverursacher nicht mehr abgenommen werden- er wurde ihm bereits entzogen.