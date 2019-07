Drogenlenker mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Der 46-jährige Linzer wurde gegen 16 Uhr von der Polizei kontrolliert. Dabei konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Eine Kennzeichen-Anfrage ergab, dass diese am 28. Juni in Linz gestohlen worden sind und der Pkw nicht zum Verkehr zugelassen ist. Bei der Kontrolle gab der 46-Jährige ein Plastiksäckchen mit Marihuana heraus. Auf der Rückbank des Fahrzeuges wurde zudem ein Glasfläschchen mit einer unbekannten klaren Flüssigkeit gefunden. Die Kennzeichen, das Marihuana und die Flasche wurden sichergestellt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Der Lenker wird weiters beschuldigt, am 17. Juni in Freistadt einen Tankbetrug begangen zu haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.