Drogenlenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit Linzer Polizei

Linzer Polizisten versuchten am 11. Dezember 2019 gegen 2 Uhr auf der Gürtelstraße in Linz einen Pkw zu einer routinemäßigen Kontrolle anzuhalten. Der Lenker, ein 27-Jähriger aus Linz, missachtete aber sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise in das Franckviertel.

Mit 100 km/h durch 30er-Zone

Dabei fuhr der Mann in einer 30 km/h Beschränkung mit 100 km/h und missachtete eine rote Ampel. Nach einer Nachfahrt durch das gesamte Franckviertel musste er den Pkw in der Sackgasse anhalten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 27-Jährige keine Lenkberechtigung besitzt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Zudem wurden bei ihm deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wahrgenommen.

Bei der Durchsuchung seiner Umhängetasche wurden zwei Plastiksäckchen mit insgesamt Marihuana, zwei Klemmsäckchen mit geringer Menge Amphetamin, ein Grinder und eine Feinwaage vorgefunden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, AMP und COC. Die Vorführung zu einem Amtsarzt wurde verweigert. Er wird wegen mehrerer Übertretungen zur Anzeige gebracht.

