Drogenkonsum und "Driften" im Schnee - Führerschein entzogen

Gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen in Enns verständigt. Er habe mehrere Pkw beim Driften am Modellflugplatz beobachtet und erstattete daraufhin Anzeige.

Als die Polizeibeamten am Flugplatz ankamen, trafen sie auf einen Pkw, in dem sich zwei Frauen befanden. In naher Umgebung stellten die Beamten auch noch zwei weitere besetzte Fahrzeuge fest.

Nach längerem Leugnen gestanden die beteiligten Personen, dass sie am Modellflugplatz mit ihren Autos im Schnee gedriftet seien, wobei ein 22-jähriger Lenker (Bezirk Linz-Land) mit seinem Wagen hängen blieb.

Mit zwei der beteiligten Lenker wurde nach auffälligem Verhalten ein

freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt, wodurch bei dem 22-Jährigen Cannabis-Konsum nachgewiesen werden konnte.

Eine Ärztin erklärte den Mann für fahruntauglich, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig von der Polizei abgenommen wurde.

Es wurden zusätzlich mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen etliche Corona-Bestimmungen erstattet.

