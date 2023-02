Dreister Kellereinbrecher in Linz geschnappt

Der 21-Jährige aus dem Bezirk Perg war im vergangenen Jahr in zumindest vier Nächten auf Diebstour unterwegs und stahl neben einem E-Bike auch Kleidung und weitere Gegenstände, die in Kellerabteilen gelagert waren. Der Wert liegt im vierstelligen Eurobereich.

Nach umfangreichen Ermittlungen vom LKA OÖ zu mehreren Keller Einbrüchen im Jahr 2022 in Linz wurde nun ein Verdächtiger ausgeforscht. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Perg war in zumindest 4 Nächten in Linz auf Einbrechertour und stahl dabei neben einem E-Bike auch Kleidung und diverse Gegenstände, die in den Kellerabteilen gelagert waren. Dabei erbeutete er Gegenstände im vierstelligen Eurobereich. Nachdem der vorerst flüchtige Mann ausgeforscht werden konnte, wurde er mit einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Linzer Polizeistreife konnte den gesuchten Einbrecher am 8. Februar um 1:45 Uhr in Linz festnehmen. Er zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

