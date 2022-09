Dreijährige bei Verkehrsunfall verletzt

Kurz nach 9 Uhr früh war die 32-jährige Mutter des Mädchens mit ihrem Pkw auf der Traunuferstraße in Richtung Ansfelden unterwegs. Mit im Auto war auch die Dreijährige. Eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land fuhr zur selben Zeit in der Schenterstraße in der Ortschaft Freinberg in Richtung Traunuferstraße.

Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es - vermutlich aufgrund einer Vorrangverletzung - zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde das kleine Mädchen unbestimmten Grades verletzt und musste ins Linzer Kinderkrankenhaus gebracht werden.