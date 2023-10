Dreijährige an Leukämie erkrankt: Stammzellen-Spender gesucht

"Mein Kind hat Krebs." Mit diesem Satz beginnt der Aufruf von Regisseurin Sara Ostertag auf Instagram, der nur ein Ziel verfolgt: ein "perfect match" für ihre dreijährige, an Leukämie erkrankte Tochter zu finden. Eine Stammzellenspende kann das Leben des Kindes retten. Sie ist eines von rund 80 Kindern, die in Österreich jährlich an Leukämie erkranken. In Linz versucht man nun am 12. Oktober und am 13. Oktober dieses "perfect match" für die Dreijährige und natürlich auch andere Erkrankte zu finden, damit diese eine Zukunft haben.

An der Anton Bruckner Privatuniversität (10 bis 13.30 Uhr im Foyer), an der Johannes Kepler Universität (11 bis 13 Uhr, Foyer, Mensa) und an der Kunstuniversität Linz am Hauptplatz 6 (14.30 bis 16.30 Uhr, Innenhof) können Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren am 12. Oktober eine Speichelprobe abgeben, die dann in einer weltweiten Datenbank gespeichert wird, um eventuell das "perfect match" zu finden. Die Chance, dass zwei Personen passende Gewebemerkmale haben, beträgt 1:500.000. Nur zehn Prozent aller Registrierten werden als potenzielle Spender oder Spenderinnen kontaktiert. Die Aktionen zur Stammzellenregistrierung werden in Linz vom Roten Kreuz betreut.

Am Freitag, 13. Oktober, wird es von 14 bis 19 Uhr auf der WeFair, der Messe für ein nachhaltiges Miteinander im Linzer Design Center, eine weitere solche Aktion geben.

Im Fall von Sara Ostertag war der 27. Juli dieses Jahres der Tag, an dem sich alles veränderte. Sie war mit ihrer Tochter zur Kinderärztin gegangen, weil sie etwas Fieber hatte und Klarheit haben wollte, was sie hat.

Es folgte ein Bluttest und das niederschmetternde Ergebnis, dass die Dreijährige an Leukämie erkrankt ist. Nach der Aufnahme im St.-Anna-Kinderspital in Wien dauerte es nur einen weiteren Tag, bis das kleine Mädchen schon ihre erste Chemotherapie bekam. Viele weitere folgten, und so wird es auch in den kommenden Monaten sein. Rund eineinhalb Jahre soll die Behandlung der Dreijährigen laut Einschätzung der Ärzte dauern.

Die Hoffnung der Erkrankten liegt in einer Stammzellenspende. Dafür muss zuerst ein passender Spender gefunden werden. Damit die Transplantation auch Erfolg hat und der Körper die fremden Stammzellen nicht abstößt, müssen zuvor alle blutbildenden Immunzellen im Körper der Patienten zerstört werden. Dadurch besitzen sie aber keinen Schutz mehr vor Krankheitserregern.

Auch die Theaterregisseurin muss aufpassen, um ihre Tochter nicht anzustecken. Das hat das Leben auf den Kopf gestellt. Kontakt zu anderen Kindern ist der Kleinen untersagt, damit gibt es auch keinen Kindergarten und keine Theaterproben oder Besprechungen, zu denen Ostertag ihre Tochter immer dabeihatte. Das alles geht für eine gewisse Zeit nicht.

