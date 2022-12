Drei Wochen altes Kind ungesichert im Auto: Eltern rasteten bei Polizeikontrolle aus

Polizisten der Polizeiinspektion Traun führten am Freitag um 14 Uhr in Pasching auf der Pluskaufhausstraße Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde ein PKW-Lenker, ein 26-jähriger Syrer aus Steyr, angehalten. In dem Wagen saßen auch seine 26-jährige Ehefrau sowie die beiden Kinder des Paares. Die Kinder (1 Jahr und 3 Wochen alt) waren beide ungesichert. Auf die fehlende Kindersicherung angesprochen, rastete der Mann aus und konnte nicht mehr beruhigt werden.

Nach mehrmaliger Aufforderung, sein Verhalten einzustellen (auch seine Ehefrau wurde erfolglos aufgefordert, mäßigend auf ihren Mann einzuwirken) musste die Festnahme angedroht werden. Als schließlich die Festnahme ausgesprochen wurde, begann auch die 26-jährige Ehefrau herumzuschreien und versuchte, die Festnahme ihres Mannes zu verhindern. Die Frau konnte jedoch wieder beruhigt werden und wenig später ihren Ehemann, welcher sich auf der PI Traun wieder beruhigt hatte, abholen. Beide werden der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land mehrfach angezeigt.

