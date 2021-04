Drei Türme für das neue Stadtquartier am Nestlé-Areal 

2018 wurde das Nestlé-Werk am Areal in der Franckstraße geschlossen, heute wurden nun die Pläne für die Neunutzung des 17.000 Quadratmeter großen Areals nahe des Design-Centers präsentiert. Ein Investorenquartett will dort rund 220 Millionen Euro investieren. Geplant ist ein Komplex mit drei Türmen, die jeweils 80, 90 bzw. 100 Meter in die Höhe ragen.

Nestle-Areal Trinity Park Linz: Blick vom Barbara-Friedhof Bild: TRINITY_PARK_LINZ_ PROCHAZKA_RIEPL_ZUCCH

Sie werden u. a. Büroflächen beinhalten, ebenso ist dort ein Hotel vorgesehen. Ebenfalls geplant ist ein Studentenheim am Areal, sowie ein Nahversorger und Gastronomieflächen. Besonders stolz sind die Verantwortlichen auf die große, öffentlich zugängliche Parkfläche im Ausmaß von 5000 Quadratmeter. Geben soll es auch eine Tiefgarage, mit rund 500 Autoparkplätzen und rund 430 Fahrradstellplätzen.

Der Baubeginn ist für 2023 geplant, insgesamt sollen auf der Fläche bis zu 2000 Arbeitsplätze entstehen. Entwickelt wurde das Projekt in einem kooperativen Planungsverfahren, für den Architekturentwurf verantwortlich zeichnen sich das Architekturbüro elsa prochazka (Wien), Riepl Riepl Architekten (Linz) und cino zucchi architetti (Mailand).

Der für Planung zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) sprach bei der heutigen Präsentation davon, dass damit die „hervorragende Eignung als Wirtschaftsstandort“ unterstrichen werde.

Das Nestlé Areal und seine Umgebung im Überblick Bild: Heimo Pertlwieser