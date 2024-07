Drei Titel und Punkterekord: Kuhn-Geschwister auf der Erfolgswelle

Äußerst erfolgreich verliefen die Wasserski-Staatsmeisterschaften am Wochenende in Raasdorf bei Wien für das Linzer Geschwisterpaar. "Wir haben einiges zu feiern", sagt Nici Kuhn im OÖN-Gespräch. Der 24-Jährigen gelang sowohl im Slalom- als auch im Trick-Bewerb die Titelverteidigung. Bruder Dominic krönte sich, wie im Vorjahr, zum Trick-Staatsmeister und stellte zudem mit 9960 Punkten einen neuen österreichischen Rekord auf. Durch die drei Titel der Kuhn-Geschwister war der Union Wasserskiverein Linz-Donau auch der erfolgreichste Verein bei den Staatsmeisterschaften.

Titel Nummer 14 und 15

Erstmals wurden die nationalen Titelkämpfe im Wasserskizentrum Raasdorf ausgetragen. "Die Bedingungen waren optimal", sagt Nici Kuhn, die sich ihre Staatsmeistertitel Nummer 14 und 15 sicherte.

Im Trick-Bewerb der Herren ging das Duell zwischen den beiden Linzern Alexander Gschiel und Dominic Kuhn in die nächste Runde. Erst Anfang Juni stellte Gschiel beim Saisonauftakt in Alabama mit 9940 Punkten eine neue österreichische Bestmarke auf. In Wien schlug der 20-jährige Kuhn nun zurück. Nach dem ersten Wettkampftag lag er noch hinter Gschiel auf Platz zwei. Im Finale überflügelte er ihn aber noch und verbesserte die Rekordmarke um 20 Punkte. "Das war eine herausragende Leistung", freut sich Nici Kuhn mit ihrem Bruder.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber