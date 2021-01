Drei Tatverdächtige nach Attacke auf 18-Jährigen in Linz ausgeforscht

Der 18-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurde am 7. Jänner von einem ihm unbekannten Burschen am Parkplatz des Schnellrestaurants geschlagen, berichtete die Polizei Oberösterreich am Samstagnachmittag. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Der Täter war mit zwei Freunden bei dem Lokal. Die drei flüchteten nach der Attacke mit einem Pkw. Durch Videoaufzeichnungen kam die Polizei den drei Tatverdächtigen auf die Spur. Ein 18-jähriger aserbaidschanischer Staatsbürger aus Linz soll auf den Burschen eingeschlagen haben. Auch seine beiden Freunde, ein 17-jähriger aserbaidschanischer Staatsbürger sowie ein 18-jähriger bosnischer Staatsbürger, beide wohnhaft in Linz konnten von der Polizei ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen zum Tatmotiv laufen noch.