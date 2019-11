Drei Tage Klub und Kunst: Linz wird Party-Metropole

Eskapismus, Exzess und Subkultur: Das und vieles mehr gehört zum Thema der Klubkultur, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten und heute in Partymetropolen wie London oder Berlin gepflegt wurde und wird. Das dreitägige Festival "Open" im OK im OÖ Kulturquartier setzt sich nun mit der Schnittstelle von bildender Kunst und Party auseinander und präsentiert DJs, Live-Acts und eine Ausstellung. Hier gebe es international sehr viele Überschneidungen, wie Kurator Markus Reindl sagt, der zusammen mit Clemens Bauder für "Open" verantwortlich zeichnet.

Die Ausstellung präsentiert 15 künstlerische Positionen, die Klubkultur reflektieren. So hat etwa der in Linz studierende, griechischstämmige Künstler Dimitrios Vellis einen "Darkroom" (ein finsterer Raum in Nachtclubs für anonymen Sex, Anm.) hell ausgeleuchtet fotografiert. "Der Zauber geht ein bisschen verloren", wie der Künstler nicht ohne Schmunzeln sagt. Philip Topolovac hat den legendären Berliner Klub Berghain als Modell nachgebaut. Die Arbeit mit dem Titel "I’ve never been to Berghain" spielt auf den unnahbaren Ruf des Klubs an, in den nur ausgewähltes Publikum eingelassen wird. Sebastian Szary, Teil des Musikertrios "Moderat", hat die ganz speziellen, trist-schönen Szenerien von Backstageräumen fotografisch dokumentiert. Acht Prints der Serie "Backstage Tristesse" sind im OK zu sehen. Der deutsch-französische Fotograf Philippe Gerlach, der ebenfalls in Linz studiert hat, wird das Festival atmosphärisch dokumentieren und nach und nach Plakatwände mit seinen Fotos befüllen.

Für die Festivalnächte wurde ein Teil des OK-Decks umgestaltet, die DJ-Bühne ist vor der Glasfassade positioniert, die Stadt wird so zur Klub-Kulisse. Die 15 nationalen und internationalen Acts treten teils zum ersten Mal in Linz auf. Am heutigen Eröffnungsabend kommt unter anderem Olaf Bender, Mitbegründer des Chemnitzer Labels "Raster Noton", nach Linz und ist unter seinem Pseudonym Byetone zu erleben. Am Freitagabend ist die deutsche DJ und bildende Künstlerin Lena Willikens zu Gast, sie gehört zu den international gefragtesten Club-DJs. Am Samstag gibt Phillip Sollmann, unter dem Namen Efdemin als Resident DJ im Berliner Berghain, Linz die Ehre. Die Landeshauptstadt wird zur Partymetropole, zumindest drei Tage lang.

Nähere Informationen zum Programm finden Sie unter: klubinstitut.ok-centrum.at

Artikel von Hannah Winkelbauer Redakteurin Kultur h.winkelbauer@nachrichten.at