Die durch Linz geplante Transitautobahn wird es wohl nicht mehr spielen. In einem gemeinsamen Antrag für die Gemeinderatssitzung am 25. November sprechen sich SPÖ, ÖVP und Grüne gegen die Errichtung der Ostumfahrung in der derzeit geplanten Form aus. Auf Landesebene wollen die Grünen indes von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) wissen, ob er das Projekt gegen den Willen der Stadt realisieren wolle.