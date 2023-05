Drei mögliche Ursachen für verunreinigtes Grundwasser in Leonding

Die möglichen Ursachen sind: PFAS-haltige Löschmittel am Übungsplatz des Flughafens Linz-Hörsching, deren Verwendung bei Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Pasching oder das Löschen eines Brandes auf dem Areal eines Abfallentsorgers in Hörsching 2019. Wie berichtet, wurde die Problematik in Leonding kurz vor Weihnachten bekannt, neben den Wassergenossenschaften Harterfeld I und II sind Staudach, Jetzing und Felling betroffen. Die Anrainer sind aufgerufen, das Wasser aus den dortigen Brunnenanlagen nicht zu konsumieren.

Detailuntersuchungen notwendig

Erhöhte PFAS-Konzentrationen konnten im Grundwasserabstrom der Bereiche in Hörsching "analytisch nachgewiesen werden, wobei anhand des vorhandenen Messstellennetzes nicht aufgelöst werden kann, auf welchen Standort die Verunreinigung (Flughafen oder Abfallentsorger-Areal, Anm. d. Red.) letztendlich zurückzuführen ist. Es kommen daher auch beide in Betracht", informierte Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Mittwoch. Weiters lieferten Bodenproben vom Areal der Freiwilligen Feuerwehr Pasching Hinweise auf eine Verunreinigung. "Ob bzw. in welchen Konzentrationen PFAS dabei in das Grundwasser gelangt sein können und ob es zu einer Überlagerung mit der Verunreinigung von beiden anderen Quellen kam", müssen Detailuntersuchungen zeigen.

Fluorfreie Löschschäume als Ersatz

Beschränkungen einzelner PFAS-Löschschäume seien bereits in Kraft oder kurz vor In-Kraft-Treten, betonte der Umweltlandesrat. Ein Ersetzen durch fluorfreie Löschschäume und die die Entsorgung von alten Löschschäumen sei "zur Vermeidung von Umweltbelastungen unumgänglich". Die Landesregierung habe daher dem Landesfeuerwehrkommando "eine einmalige Unterstützung für die fachgerechte und umweltfreundliche Entsorgung von fluorhaltigem Schaummitteln gewährt".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper