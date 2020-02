Drei Millionen Euro für Linzer Sozialprojekt

Sie sind körperlich oder psychisch beeinträchtigt oder leben in einem derart schwierigen sozialen Umfeld, dass sie auf dem freien Arbeitsmarkt ohne Unterstützung kaum Chancen auf einen Arbeitsplatz haben. Diesen Menschen greift die Stadt Linz mit dem Sozialprojekt "Jobimpuls" unter die Arme. Die Stadt investiere in individuell angepasste Arbeitsplätze, eine intensive Betreuung und in ein vielseitiges Angebot an Aus- und Weiterbildungen, zog Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) gestern Bilanz. 260 Personen nahmen mit Stichtag 31. Dezember am Programm teil, 150 Frauen und 110 Männer. 122 waren im Kernmagistrat, 56 in den Unternehmen der Stadt und 81 in sozialen Vereinen eingesetzt. "Damit ermöglichen wir Menschen die Chance auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt", sagt Hörzing. Etwa drei Millionen Euro habe die Stadt im Vorjahr für die Beschäftigung der Teilnehmer investiert.

