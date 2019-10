Drei Thesen geistern durch das Linzer Rathaus, seitdem Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) bestätigte, dass die seit 2013 amtierende Magistratsdirektorin Martina Steininger im kommenden Frühjahr im Magistrat vorzeitig aufhört. Erste These: Die 58-jährige Juristin geht wegen der Aktenaffäre. Zweite These: Martina Steininger will aus persönlichen Gründen in den Ruhestand. Dritte These: Die Magistratsdirektorin will nicht mehr die Verrenkungen mitmachen, die für ihr Amt nötig sein sollen. Steininger