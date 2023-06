Drei junge Männer nach Raub auf Linzer Donaulände gefasst

Ein entspannter Sommerabend auf der Donaulände hätte es für zwei 23-jähriger Linzer werden sollen, doch er endete in einem Polizeieinsatz: Die beiden Männer saßen gegen 23 Uhr in einer Wiese an der Donau, als sie von einem jungen Trio angesprochen wurden. Zuerst forderten die Burschen Zigaretten, dann Bargeld – beides wurde verneint. Daraufhin verpasste einer drei Männer seinem Opfer zwei Ohrfeigen.

Aus Angst gab ihm der Leichtverletzte einen 10 Euro-Schein – für den Täter aber nicht genug: Er entriss dem Linzer die Geldbörse und sein Handy. Auch von seinem Bekannten wollte das Trio Bargeld. Der ebenfalls 23-Jährige händigte den Burschen 20 Euro aus, auch ihm wurde die Geldbörse gestohlen.

Die Täter kamen nicht weit: Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 16-jährige Ukrainer, der 16-jährige Niederösterreicher und der 20-jährige Welser nahe der Lederergasse von Einsatzkräften der Schnellen Interventionsgruppe festgenommen. Sie wurden zuerst in das Polizeianhaltezentrum und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz gebracht, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

