Drei Jugendliche in Linz mit Softair Pistole erwischt

Ein besorgter Zeuge hatte gegen 19.40 Uhr die Polizei alarmiert: Drei Jugendliche würden in der Nähe der Linke Brückenstraße mit einer Faustfeuerwaffe hantieren. Bevor die Beamten dort eintreffen konnten, stiegen die Burschen - 15, 16 und 18 Jahre alt - in eine Straßenbahn und fuhren Richtung stadteinwärts. Mehrere Polizeistreifen hielten die Straßenbahn bei der Haltestelle Wildbergstraße schließlich an und kontrollieren das Trio. In der Jackentasche des 16-Jährigen fanden die Beamten eine Softair Pistole. Die Waffe wurde ihm abgenommen und eine vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Burschen werden angezeigt.

