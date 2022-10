Die Geschichte von Valerie, die nicht ins Bett, sondern lieber noch schaukeln und sich in neue Abenteuer träumen will, begeistert im Theater der Kindes gerade Jung und Alt. Zumindest jene, die Karten für den Kinderbuch-Klassiker ergattern, denn die Vorstellungen sind teils bis in den Dezember ausverkauft. Trotzdem könnte das Theater erstmals in seiner 19-jährigen Geschichte in die roten Zahlen schlittern. Schuld ist die Teuerung. 10,5 Prozent ist aktuell prognostiziert.