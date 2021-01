Drei Gemeinden, ein Ziel: Start der neuen Klimamodellregion

Mit der Aufnahme sind Leonding, Wilhering und Kirchberg-Thening nun eine der zwölf Klima- und Energiemodellregionen (kurz KEM-Regionen) im ganzen Bundesland, österreichweit gibt es 102 davon.

Der Name „Kürnbergwald“ soll bei den künftigen Projekten der neuen KEM-Region Programm sein, hieß es bei der heutigen Präsentation. Neben Initiativen zur Stärkung des beliebten Naherholungsgebiets, sollen auch der gemeindeübergreifende Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Radwegenetzes sowie Projekte im Bereich von Photovoltaik und E-Ladestationen Teil des Umsetzungskonzeptes sein, hieß es von der Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek, dem Wilheringer Bürgermeister Mario Mühlböck und Dietmar Kapsamer als Ortsschef von Kirchberg-Thening (alle SP). Gerade der Kürnbergwald, in dem nicht nur der Borkenkäfer und Pilzbefall, sondern auch die Trockenheit tiefe Spuren hinterlassen hat, verdeutliche den dringenden Handlungsbedarf in Klimafragen.

Ein fertiges Konzept liegt mit dem Start der Klima- und Energiemodellregion aber noch keines vor, das soll im kommenden Jahr mit konkreten Maßnahmen erarbeitet werden. Ideen gibt es schon viele, so der Tenor der Gemeindepolitiker. In Diskussion stehen u. a. der Ausbau des Radweges von Wilhering nach Leonding mit Blick auf Berufspendler, die Sanierung des alten Gemeindezentrums in Kirchberg-Thening, das teilweise unter Denkmalschutz steht und die Erarbeitung eines gemeindeübergreifenden Plans zu nachhaltiger Gebäudegestaltung und -sanierung (Stichwort Photovoltaikanlagen).

Drei Jahre lang haben die drei Gemeinden nun Zeit ihre Pläne umzusetzen, danach können sie sich erneut als KEM-Region bewerben. Zur Unterstützung erhalten sie neben Förderungen, auch einen Klimamanager, der mit März seine Arbeit in der Leondinger Standortagentur aufnehmen wird, die das Projekt unter Leitung von Susanne Steckerl koordiniert.

„Wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Klimakrise“

Umweltministerin Leonore Gewessler und Landesrat Stefan Kaineder (beide Grüne) betonten bei der heutigen Pressekonferenz, dass Modellregionen wie diese ein wichtiger Baustein für die Bekämpfung der Klimakrise seien, auch deshalb weil sie die Vernetzung von Bürgern, Politik und Unternehmen fördern würden. Ähnlich sieht das Norbert Rainer vom Klimabündnis OÖ, für den damit globale Herausforderungen auf der lokalen Ebene begegnet wird.

Individualität scheint hier der Schlüssel zum Erfolg: So unterschiedlich die Regionen, so unterschiedlich sind auch die Maßnahmen, die gesetzt werden, wie ein Blick auf die verschiedenen KEM-Mitglieder zeigt. Mit Urfahr-West und seinen neun teilnehmenden Gemeinden ist dort eine zweite Region rund um den Linzer Zentralraum zu finden. Diese hat vergangenes Jahr um die Verlängerung als KEM-Region angesucht - nach der Bewilligung können die dortigen Projekte nun weiter fortgesetzt bzw. neue angegangen werden. Eines davon ist eine Challenge, bei der es gilt, mehr Kilometer zu radeln als der Regionsmanger von Urfahr-West.