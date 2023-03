Doppelmord vor 15 Jahren gibt nach wie vor Rätsel auf

Ein übervoller Briefkasten, dazu starker Verwesungsgeruch hatten die Hausmeisterin eines Gebäudes in Linz-Urfahr in Alarmbereitschaft versetzt. Ihre schlimmsten Befürchtungen sollten sich wenig später bestätigen: Bei der Nachschau in der Wohnung entdeckten Kriminalisten zwei am Boden liegende Männer, die offensichtlich brutal ermordet worden waren.Wie sich herausstellte, waren die Männer bereits seit etwa sieben Tagen tot. Beide Männer wiesen massive Stichverletzungen auf.