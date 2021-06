Wird die Linzer Donaulände spätnachts zur Feierzone, wo es derartig zugeht, dass Besucher um ihre Sicherheit fürchten müssen? Keineswegs – darin sind sich Stadtpolitiker und Polizeichef Karl Pogutter einig. Die Probleme im Donaupark seien bei weitem nicht so groß wie in Wien. Dort waren am ersten Juni-Wochenende feiernde Jugendliche auf die Polizei losgegangen und hatten einige Beamte verletzt, nachdem spätnachts am Karlsplatz ein Platzverbot ausgesprochen worden war.