Donaugarage: Neue Ideen gefragt

Entsprechende Überlegungen in Richtung einer mehrstöckigen Parkgarage mit begrünter Fassade rufen jetzt Gemeinderat Lorenz Potocnik (Linz+) auf den Plan. Um einen "nächsten Linzer Schildbürgerstreich" zu verhindern, forderte Potocnik gestern Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) auf, so rasch wie möglich eine Bausperre zu verhängen. Dann könne man in aller Ruhe über die Entwicklung des Grundstückes (Kostenpunkt 4,9 Millionen Euro) nachdenken.