Donald Trump eroberte das Stift St. Florian

Zu einem Staatsbesuch der besonderen Art ist der amerikanische Präsident Donald Trump aufgebrochen. Er war am Wochenende des Palmsonntags im Stift St. Florian zu Besuch. Natürlich nur aus LEGO, denn bereits zum dritten Mal durfte das Stift die Legogemeinschaft Österreich (LGOe) zur Ausstellung "Welt der Steine" begrüßen.

Noch größer diesmal

Dieses Jahr fand das Event in einem größeren Rahmen statt, denn in den Jahren zuvor hat der Besucheransturm gezeigt, dass das Interesse an den selbst erdachten und selbst gebauten Modellen riesig ist. Deshalb hat sich der Marmorsaal in eine Ausstellungsfläche unter anderem für eine riesige Miniaturstadt, für eine Fantasiekathedrale, für ein Star Wars-Universum und für das Washingtoner Capitol verwandelt.

Wie bisher wurde auch die Stiftsbasilika ausgestellt. Diese wurde vom Ennser Alois Wirth aus 25.000 Steinen nachgebaut. An jeder Ecke gab es etwas Neues zu entdecken, was auch die Augustiner Chorherren freute, die zahlreich die Ausstellung besuchten. Zusätzlich zu den vielen Miniatur-Modellen, konnten die Besucher auch eine kleine Ausstellung in der Stiftsbibliothek ansehen. Denn das lateinische "lego" heißt übersetzt "ich lese".

Bevor etwas gelesen werden kann, muss es geschrieben bzw. gedruckt werden. Darum zeigte Kustos und Augustiner Chorherr Harald R. Ehrl unter anderem mittelalterliche Handschriften und vermittelte, wie diese in mühevoller Handarbeit und mit welchen Werkzeugen diese hergestellt wurden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.