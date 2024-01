Dörnbacher Missionarin verlässt Schule nach 30 Jahren

Die 76-Jährige war in Bolivien zunächst Internatsleiterin, arbeitete als Keramikerin und ist seit 2010 Verwalterin der Schuleinrichtung. Die Schule bietet in der abgeschiedenen Gegend vor allem Mädchen einen Zugang zu Bildung und betreibt auch ein Internat. Unterstützt wurde die Arbeit Kastners unter anderem von der Missionsstelle der Diözese Linz und mit Spenden aus der Pfarre Taun Oedt St. Josef, die der Missionarin bis zuletzt treu zur Seite stand.

Nachwuchsprobleme beenden Engagement

In diesen Tagen wird die gebürtige Helfenbergerin ihr Büro an der Granja Hogar räumen. Damit endet nach 55 Jahren auch das Engagement der Frohbotinnen, einer ordensähnlichen kirchlichen Gemeinschaft. Ende 2023 gaben sie die Verantwortung für die Schule wieder an die Diözese San Ignacio de Loyola zurück. Der Grund für den Rückzug ist wie in vielen Ordensgemeinschaften der Mangel an Nachwuchs. Heute sind noch gut 40 Missionare aus Oberösterreich in Missionsländern wie die Philippinen, Peru, Brasilien oder Südafrika tätig, die meisten von ihnen schon in fortgeschrittenem Alter.

Daniela Kastner wird jedenfalls noch nicht gleich nach Oberösterreich zurückkehren. Die Dörnbacherin geht in ein Sabbatjahr, welches sie in Bolivien verbringen wird.

