Doch nicht fix? Planungen für neues Schulzentrum verzögern sich

Wie geht es mit der Volksschule Leonding und der angrenzenden Musikmittelschule weiter? Eigentlich war die Antwort auf diese Frage mit einer Grundsatzentscheidung im Gemeinderat Anfang 2022 bereits vorgezeichnet. Damals wurde mehrheitlich entschieden, dass die beiden Schulen an ihrem jetzigen Standort am Alhartinger Weg beziehungsweise in der Ruflinger Straße als "modernes Schulzentrum" neu errichtet werden sollen.