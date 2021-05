DNA-Treffer nach Einbruchserie in Traun

Bei dem Mann, der vergangenes Jahr zwischen 15. Oktober und 6. November mehrere Einbrüche in Traun (Bezirk Linz-Land) verübt haben soll, handelt es sich laut Polizei um einen 41-jährigen Rumänen. Die Gerichtsmedizin habe DNA-Spuren sichern können. "Beim Abgleich mit Datenbanken in Deutschland und Großbritannien ergab sich eine Übereinstimmung", berichtet die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Derzeit gebe es allerdings keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Beschuldigten.

Die Einbruchserie hatte sich im vergangenen Herbst ereignet. Zwischen 15. Oktober und 6. November waren aus zwei Kellerabteilen in Mehrparteienhäusern in Traun jeweils zwei Paar Ski gestohlen worden.

Zwischen 3. und 5. November verschaffte sich der Täter Zutritt zu mehreren Gärten im Stadtteil St. Martin. Bei fünf Gartenhütten waren die Türen aufgezwängt worden, so die Polizei.

Auch eine Schrebergartenanlage in St. Dionysen war betroffen. Diverses Werkzeug sowie 15 Angelruten nahm der Einbrecher mit. Der letzte gemeldete Diebstahl hat sich zwischen 5. und 6. November ereignet.