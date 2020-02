Diskussion über verordnete Stellplätze bei Wohnprojekten in Linz

Ein Preistreiber und in der Innenstadt absolut unnötig: Geht es nach den Linzer Grünen, sollte die Stadt, wenn es um die Verordnung von Stellplätzen für Autos bei Wohnprojekten geht, härter durchgreifen.

Denn die oberösterreichische Stellplatzverordnung sieht zwar vor, dass pro Wohneinheit ein Pkw-Abstellplatz errichtet werden muss, die Zahl der Parkplätze kann aber bei guter öffentlicher Verkehrsanbindung reduziert werden. "Die Stadt als Baubehörde nutzt diese Möglichkeit viel zu wenig und trägt somit zu höheren Mieten und mehr Verkehr bei", sagt Marie-Edwige Hartig, Wohnungssprecherin der Grünen.

Hier sei ein konsequenteres Vorgehen nötig, auch um Linzer, die in zentraler Lage und in der Nähe von Bus- oder Straßenbahnhaltestellen wohnen, zu motivieren, auf das Auto zu verzichten. Ein Beispiel für das mangelnde Engagement der Stadt in diesem Bereich sei der Neubau beim Wimhölzel-Hinterland, so Hartig weiter.

Diese Kritik will der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein aber nicht gelten lassen: "Bei dem Wohnprojekt Wimhölzl-Hinterland wird gerade mit der GWG daran gearbeitet, den Stellplatzschlüssel auf 0,5 zu reduzieren."

Dafür muss ein Mobilitätskonzept erarbeitet werden, angedacht sei, zu einem späteren Zeitpunkt eventuell einen TIM-Mobilitätsknotenpunkt mit Car-Sharing zu errichten: "Das gilt es aber noch zu verhandeln." Bereits seit Anfang 2019 wurden Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Zahl der Stellplätze, wo es rechtlich möglich ist, zu verringern. "Die Grünen haben das wohl verschlafen", sagt Hein, der auf ein Pilotprojekt mit der GWG verweist, das im Jänner des Vorjahres auf Schiene gebracht wurde. So wird in der Schubertstraße die Zahl der Autoparkplätze deutlich verringert, jene für Fahrräder fast verdreifacht. (jp)

