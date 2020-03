Diskussion über künftige Verwendung des Bergschlössls

Groß war die Aufregung, als die OÖNachrichten im Dezember des Vorjahres berichtet hatten, dass die städtische Immobiliengesellschaft ILG prüfen ließ, ob unter Teilen des Bergschlösslparks nicht eine Tiefgarage errichtet werden könnte.

Hintergrund dieser Idee, die sofort nach Bekanntwerden von Infrastruktur-Referent Vizebürgermeister Markus Hein (FP) abgeblasen wurde, war die Überlegung, dass das Bergschlössl einfacher veräußert werden könne, wenn dem künftigen Besitzer mehr Parkflächen zur Verfügung stünden.

Nun, drei Monate später, ist das Bergschlössl Thema in der Gemeinderatssitzung, die morgen um 14 Uhr im Alten Rathaus beginnt.

Neos-Fraktionschef Lorenz Potocnik wird die zuständige Liegenschaftsreferentin Regina Fechter (SP) via Antrag dazu auffordern, dass die Stadt das Bergschlössl nicht verkaufen, sondern öffentlich nutzen solle. Etwa für eine Krabbelstube oder einen Kindergarten.

Und am besten wäre es, so Potocnik, wenn die Stadt in Zusammenarbeit mit Anrainern und Experten aus verschiedenen Ressorts (Stadtgrün, Stadtentwicklung, Soziales) ein kooperatives Verfahren einleiten würde, um gemeinsam eine ideale Nutzung des Bergschlössls zu erarbeiten.

Dass die Stadt vorhabe, das Bergschlössl zu verkaufen, will Fechter so nicht stehen lassen: Zwar sei eine Widmungsänderung auf Kernzone beantragt, was künftig eine breite Nutzung erlauben würde, aber derzeit prüfe die ILG noch, ob die Stadt hier nicht Eigenbedarf habe und das Schlössl, wie von den Neos gefordert, künftig selbst nutzen werde. Sei dies nicht der Fall, würden "andere Optionen in Erwägung gezogen, was bis zu einem Verkauf gehen kann", sagt Fechter.

Zwei neue Öko-Toiletten

Auch ein Antrag der Grünen fällt in Fechters Zuständigkeit. Sie fordern, dass beim Schillerpark eine öffentliche Toilette aufgestellt werden soll. Das sei ohnehin in Planung, so die Liegenschaftsreferentin. Es seien sogar zwei besondere Toiletten, die heuer beim Schillerpark und in Alturfahr-West aufgestellt werden: zwei Öko-Toiletten, die ohne Chemie auskämen und trotzdem hygienisch und geruchsfrei funktionieren würden. (eda)

