Dinghofer: Was tut Linz?

LINZ. Grüne und KPÖ wollen Aufarbeitung der Causa.

Die Linzer Grünen und die KPÖ fordern Zusatztafeln bei den Straßenschildern der Dinghoferstraße. Einen entsprechenden Antrag bringen sie am Donnerstag in den Gemeinderat ein. Es geht um die nationalsozialistische Vergangenheit des ehemaligen Linzer Bürgermeisters Franz Dinghofer. "Die Stadt kann nicht so tun, als ob nichts geschehen ist. Es ist höchste Zeit, Schritte einzuleiten, um seine historische Rolle vollständig aufzuarbeiten", sagt Helge Langer, Klubobmann der Grünen Linz. Das Landesarchiv prüft bereits die Vergangenheit Dinghofers. Linz müsse da nachziehen. Die Anbringung von Zusatztafeln und die Erteilung eines Prüfantrags an das Stadtarchiv ist nur der erste Schritt, so KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Grünn. Sie will auch über die Umbenennung der Straße diskutieren.

