"Digitalisierungsoffensive muss auch bei den Parkautomaten gelten"

"Die Stadt Linz hat eine Digitalisierungsoffensive ausgerufen, möchte Akzente setzen – dann muss man auch im Kleinen beginnen, und da gehört das Parken dazu", sagt VP-Klubchefin Elisabeth Manhal. Sie fordert deshalb eindringlich von der nun dafür zuständigen SP-Vizebürgermeisterin Tina Blöchl, dass die Parkautomaten modernisiert werden. Denn derzeit ist neben Handyparken nur an 100 von 270 das Bezahlen mit Karte möglich, beim Rest braucht man Kleingeld.

Seit der Einstellung des Quick-Bezahlsystems im Juli 2017 mussten Autofahrer in Linz Münzen mithaben, wenn sie parken wollten – oder als Alternative einen Handypark-Account. Erst 2020 wurden dann 60 Parkautomaten mit der Funktion "Near Field Communication" (NFC) ausgerüstet, die das bargeldlose Bezahlen mittels Bankomat- bzw. Kreditkarte ermöglicht, 2021 folgten 40. Die Kosten dafür betrugen im Jahr 2020 exakt 92.072,88 Euro, in diesem Jahr waren es 61.381,92 Euro.

36 Automaten umrüstbar

"Für 2022 ist die Umstellung von zehn bis 15 weiteren Automaten vorgesehen. Insgesamt sind 36 Parkautomaten noch umrüstbar", weiß SP-Vizebürgermeisterin Blöchl, die für die Parkraumbewirtschaftung zuständig ist. Für die Modernisierung dieser 36 Automaten werden rund 70.000 Euro investiert. Das bedeutet aber, dass 134 Automaten nicht auf Kartenzahlung umgestellt werden können. "Das ist nicht akzeptabel. Linz hat einen Grundsatzbeschluss zur Digitalisierung getroffen, dann muss man das auch leben", fordert Manhal.

Im Klartext: Die 134 Automaten sollten komplett ausgetauscht werden, wie es etwa Graz und Salzburg bereits vorgemacht haben. In Linz würde das rund 1,2 Millionen Euro (exklusive Steuern) kosten, wie aus einer Anfragebeantwortung im Gemeinderat hervorgeht. "Das ist derzeit nicht im Budget vorgesehen", erteilt Blöchl der Forderung eine vorläufige Absage, "aus wirtschaftlicher Sicht ergibt ein Austausch nur dann Sinn, wenn das betreffende Gerät kaputt ist."

4,5 Millionen Euro Einnahmen

Wobei derzeit pro Jahr für die Instandhaltung und Wartung der Automaten rund 250.000 Euro ausgegeben werden müssen, die zusätzlichen Kosten für die Parkraumbewachung belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Einnahmen durch das Parken (Automaten und Handyparken) beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 4,5 Millionen Euro, dazu kamen noch rund 2,2 Millionen Euro durch Strafen für Falschparker. Im heurigen Jahr dürften sich die Einnahmen auf einem vergleichbaren Niveau bewegen. (kitz)