Digitalisierungsfonds für den Handel

Die Folgen der Pandemie für den Handel und die Gastronomie in der Linzer Innenstadt beschäftigen heute auch den Gemeinderat. So stellt die SPÖ einen Antrag auf eine Resolution an den Bund, um die Handelsbetriebe zu stärken. Konkret soll "eine zusätzliche steuerliche Absetzbarkeit von Renovierungs-, Modernisierungs- und Herstellungskosten für innerstädtische Handels- und Gastronomiebetriebe geschaffen" werden. Damit nehmen sich die Roten den Handelsverband Deutschland als Vorbild, der steuerliche Anreize für Gebäudesanierungen forderte. Mit einer steuerlichen Entlastung erhofft sich die SPÖ eine Modernisierung der Stadtkerne, die auch positive Effekte auf Klimaschutz und Energieeffizienz haben könnten.

Zusätzlich soll eine Digitalisierungsoffensive im Handel auf den Weg gebracht werden, und zwar mit Hilfe eines bundesweiten Digitalisierungsfonds in der Höhe von 100 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre. "Vor allem mittelständisch geprägte Innenstädte haben unter den Auswirkungen der Covid-Maßnahmen gelitten, es braucht hier rasche bundesweite Unterstützung, um ein schleichendes Aussterben der Stadtkerne zu verhindern", sagt SP-Stadtrat Dietmar Prammer.