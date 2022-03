Davon, dass der Gewaltschutz noch vieles bereithält, was es zu bearbeiten gilt, ist Sandra Promberger überzeugt. Die 29-Jährige ist die Nachfolgerin von Dagmar Andree als ehrenamtliche Vorsitzende des Linzer Frauenhauses. Promberger, die als IT-System-Administratorin tätig ist, will das Thema familiäre Gewalt, das sich durch die ganze Gesellschaft ziehe, "aus der Tabuzone holen". Eines sei klar: "Gewalt in Familien ist nie Privatsache, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigen muss." Deshalb