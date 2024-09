Digitales Parkleitsystem für Linz soll 2025 kommen

Linz macht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. Nach der Implementierung von digitalen Dauerparktickets soll nun ein digitales Leitsystem für das Parken in der Innenstadt kommen.

Konkret soll das aktuelle Leitsystem, ein analoges, erneuert und digitalisiert werden.

Autofahrern wird dann per Echtzeitinformationen signalisiert, wo in der Innenstadt noch freie Tiefgaragenparkplätze zur Verfügung stehen und wie die einzelnen Garagen ausgelastet sind. Die Erfassung und Anzeige der freien Parkplätze soll automatisch erfolgen. „Linz hat ein dichtes Netz an Tiefgaragen, aber noch kein digitales Leitsystem. Das soll sich ändern“, sagt Vizebürgermeister Martin Hajart (VP), der den entsprechenden Antrag eingebracht hat.

„Win-Win-Situation“

Hajart sieht in der Erneuerung des analogen Systems nur Vorteile. „Es ist eine Win-Win-Situation. So sparen wir Zeit, reduzieren den Suchverkehr und entlasten die Umwelt“, sagt er. Mit der Erstellung des Konzepts wurde die Firma „Trafility“ beauftragt, der Stadtsenat hat bereits einstimmig grünes Licht gegeben. Die Kosten belaufen sich alleine für das Konzept auf 48.000 Euro, die Umsetzung ist für das Jahr 2025 geplant.

Informationen online abrufbar

Neben digitalen Anzeigetafeln sollen Autofahrer auch online Informationen über die Auslastung der Tiefgaragen abrufen können. In welcher Form die Informationen transportiert werden, ist noch unklar. Möglich ist eine Eingliederung in das City-Dashboard, auf dem unter anderem Daten über die Mobilität in Linz abrufbar sind. Zudem will man gewonnene Verkehrsdaten weiterverarbeiten und für Drittanbieter wie den ÖAMTC-Routenplaner oder Verkehrsverbund-Apps nutzbar machen.

