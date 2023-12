Digitales Parken am Linzer Hauptbahnhof

Das Parkhaus am Linzer Hauptbahnhof wird nicht nur von Pendlern und Zugreisenden sondern auch von Linz-Besuchern genutzt. Ab sofort kann man dieses schrankenlos nutzen, ein Anhalten bei der Ein- und Ausfahrt ist nicht mehr notwendig. Möglich macht das ein digitales Parkraummanagementsystem. Das berechnet die Parkdauer automatisch über datenschutzkonforme Kennzeichenerkennung. Die Bezahlung per Parking-App oder am Touchscreen-gesteuerten Automaten erfolgt unter Angabe des Kennzeichens, Parktickets sind dadurch überflüssig. Dadurch senkt es die Anschaffungs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten und erhöht durch die Automatisierung von Parkraumprozessen die Effizienz, so die Betreiber.

Mehrere Zahlungsmöglichkeiten

Die Kassenautomaten bieten mehrere Zahlungsmöglichkeiten mit Karte, Apple und Google Pay (NFC). Alternativ ist die Zahlung auch über die Parking-App Easypark möglich. Der zu begleichende Betrag beschränkt sich auf die tatsächlich geparkte Verweildauer.

