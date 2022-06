Digitaler Parkplatzplan für Linz

Gemeinderat Georg Redlhammer (Neos) weiß, wovon er spricht. Er ist in seiner Mobilität eingeschränkt und brachte die Idee eines digitalen Parkplatzplanes für Linz ins Rollen. Sein Antrag, das Auffinden von Behinderten-Parkplätzen zu erleichtern, fiel auf fruchtbaren Boden und wurde jetzt vom zuständigen Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) umgesetzt.

„Das ist eine spürbare Verbesserung für Menschen mit Beeinträchtigung, die nach Linz kommen“, sagt Redlhammer. Sie würden nun die vorhandenen Behinderten-Parkplätze in der Stadt finden können. Möglich wird dies durch das Projekt „Parken in Linz“, das unter webgis.linz.at/kurzparkzonen bzw. webgis.linz.at/behindertenparkplaetze die entsprechenden Informationen liefert.

„Moderne Politik für Menschen mit Beeinträchtigung muss nah an den Bedürfnissen der Menschen passieren und darf sich nicht vor Digitalisierung fürchten“, freute sich Redlhammer über die breite politische Zustimmung. Hajart bekräftigte die Bedeutung, in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Personen eine gleichberechtigte Teilnahme am öffentlichen Verkehrsgeschehen zu ermöglichen. „Dazu müssen wir alle technischen Lösungen ausschöpfen“, so der Mobilitätsreferent.

Der digitale Parkplatzplan wurde von der Abteilung Vermessung und Geoinformation des Geschäftsbereichs PTU der Stadt Linz unter Leitung von Sylvia Krappmann erstellt.

Aus der auf www.linz.at abrufbaren digitalen Landkarte ist auch zu ersehen, welche Behindertenparkplätzen sich wo genau befinden. Diese sind auch mit Fotos und Straßenansichten erfasst und dargestellt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sie – ebenso wie bei den Kurzparkzonen - alphabetisch nach Straßenzügen sortiert abzurufen. Wenn jemand zum Beispiel am Pfarrplatz einen Behindertenparkplatz in Anspruch nehmen möchte, sind nach der Eingabe „Pfarrplatz“ auf Knopfdruck bzw. per Mausklick die sechs dort zur Verfügung stehenden Stellplätze zu finden. Dazu wird eine fotografische Darstellung angeboten.