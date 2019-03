Digitaler Bildungscampus für Leonding

LEONDING. Ein digitales Großprojekt startet Leonding mithilfe der Pädagogischen Hochschule: Für alle Schulen gibt's Glasfaser-Internet, sogar ein Fachhochschul-Studium wird angekündigt.

Mit einem neuen Ansatz, den die Stadt und die Pädagogische Hochschule (PH) Oberösterreich entwickelt haben, will Leonding seine Schüler auf die digitale Zukunft vorbereiten – und gleichzeitig mithelfen, dass sie diese Zukunft in Leondinger Unternehmen finden.

Geplant wird ein "Bildungs- und Berufsorientierungscampus". Für dieses Konzept werden alle Leondinger Schulen mit dem hochleistungsfähigen Glasfaser-Internet ausgestattet. "Wir haben dafür 1,7 Millionen Euro vorgesehen", sagt Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP), die nach dem Rücktritt von Bürgermeister Walter Brunner die Geschäfte führt. Die Schulen sollen bis Herbst angeschlossen sein.

Gleichzeitig entwickeln die Schulen nun Konzepte, wie sie die digitalen Medien sinnvoll in den Unterricht einbetten. "Wir wollen die Schulen zu Pilotschulen machen", sagt Margit Steiner, Institutsleiterin an der PH, die das Konzept im Auftrag der Stadt entwickelt hat. Schon in den Kindergärten werden Kinder auf die Digitalisierung vorbereitet, indem Erfahrungen vermittelt werden, die für späteres digitales Arbeiten notwendig sind.

Mehr Berufsorientierung

Gleichzeitig verkündet die Stadt Pläne, wonach die Fachhochschule Oberösterreich ein Master-Studium namens "Digital Human Science" direkt in Leonding anbieten könnte. Derzeit werde am Curriculum gearbeitet, die Leondinger sei Wirtschaft eingebunden, heißt es. Das Studium soll im Herbst 2020 starten. Die Fachhochschule zeigt sich allerdings nach OÖN-Recherchen reserviert. Es finde zwar ein Informationsaustausch statt. Konkrete Beschlüsse oder gar einen Starttermin gibt es laut FH allerdings nicht.

In einer dritten Schiene sollen die Leondinger Schüler stärker über die heimischen Betriebe informiert werden. "Wir wollen die Berufsorientierung in den Schulen auf neue Beine stellen", sagt Naderer-Jelinek. Schüler sollen verstärkt die Gelegenheit haben, sich darüber zu informieren, welche Chancen ihnen in den Leondinger Firmen offenstehen. Laut Stadt sind Firmen wie Poloplast, Rosenbauer oder Klampfer an Bord. "In den ersten Workshops waren mehr als 50 Firmen dabei", sagt Margit Steiner.

Positive Signale vom Land

Räumlich soll der Campus am Harter Plateau angesiedelt werden. "Es gibt derzeit bei der Kürnberghalle und in der HTL Räume, die wir nützen können", sagt Naderer-Jelinek. Später könnte auch ein Gebäude errichtet werden. Vom Land, der Bildungsdirektion und dem Bildungsministerium gibt es laut Stadt erste positive Signale für das Projekt.

