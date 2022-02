"Bei Cody21 lernen Kinder spielerisch die Grundlagen der digitalen Welt", weiß Anna Relle, Geschäftsführerin von "Acodemy". "Cody21" ist jene interaktive Videoserie, mit der seit 24. Jänner alle Kinder der 3. und 4. Schulstufe flächendeckend in 38 Horten in Linz ihre ersten Schritte in der Computerwelt machen können. Sie ist die Weiterentwicklung des Projekts "Tablets und digitale Kompetenz für Kinder", das im vergangenen Jahr gestartet wurde.