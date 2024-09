Dietmar Prammer wird geschäftsführender Vizebürgermeister

Die Linzer SPÖ baut ihr Regierungsteam um. Alle drei Funktionen sollen in der Gemeinderatssitzung am 26. September neu gewählt werden. Stadtrat Dietmar Prammer wird Karin Hörzing als erste Vizebürgermeisterin ablösen und damit auch geschäftsführendes Stadtoberhaupt. Hörzing wird dritte Vizebürgermeisterin anstelle von Tina Blöchl, die wiederum als Stadträtin angelobt wird.

An den Aufgabenbereichen der drei Stadtsenatsmitglieder ändert sich nichts.

Für die Kandidatur zur Bürgermeister ist ein Gemeinderatsmandat notwendig. Da Stadtrat Prammer auf seines verzichtet hat, wäre ohnehin eine Rochade in der Gemeinderatsfraktion notwendig geworden, heißt es in einer Aussendung der SPÖ-Fraktion.

"Klare Konsequenz aus der Kandidatur"

"Für mich war klar, dass ich diese Aufgabe neben meinen ohnedies umfangreichen Agenden nicht mehr wahrnehmen werde, wenn feststeht, wer in der SPÖ-Fraktion die Verantwortung übernehmen und für das Bürgermeisteramt kandidieren wird", sagt Hörzing. Von einer "klaren Konsequenz aus Dietmar Prammers Kandidatur" spricht Tina Blöchl. Prammer wiederum dankt seinen beiden Kolleginnen für die Unterstützung.

Bürgermeisterwahl im Jänner

Hinter der Rochade dürften aber auch wahltaktische Überlegungen stehen. Als geschäftsführender Vizebürgermeister übernimmt Prammer die Aufgaben des zurückgetreten Bürgermeistes Klaus Luger an der Spitze der Stadtregierung, also genau jene Rolle, die er bei der Wahl am 12. Jänner anstrebt. In den letzten Wochen hat es zudem Kritik gegeben, weil Prammer anstelle Hörzings bei zahlreichen öffentlichen Anlässen als Vertreter der Stadt aufgetreten ist.

Autor Christian Diabl Christian Diabl