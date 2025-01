77,1 Prozent: Dietmar Prammer ist neuer Linzer Bürgermeister

Schon die erste Hochrechnung um kurz vor 16.30 Uhr war über jeden Zweifel erhaben: SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer, schon im ersten Wahlgang klar an erster Stelle, hat die Stichwahl gegen FPÖ-Herausforderer Michael Raml gewonnen. 75,6 Prozent der Stimmen entfielen bei einem Auszählungsgrad von 18,1 Prozent auf Prammer, der sich über das klare Votum sichtlich freute.

25 Minuten später stand das Endergebnis fest. 77,1 Prozent für Prammer, 22,9 Prozent für Raml, bei einer Wahlbeteiligung von letztlich 42,2 Prozent, was praktisch ident mit dem Wert vom ersten Wahlgang vor zwei Wochen war. Im Vergleich zur Bürgermeisterstichwahl 2021 zwischen Klaus Luger (SPÖ) und Bernhard Baier (ÖVP) lag die Wahlbeteiligung diesmal deutlich höher. 2021 hatten 30,3 Prozent gewählt.

Begleitet von Bravo-Rufen und lautem Klatschen wurde Wahlsieger Prammer gefeiert. Gerührt, mit Tränen in den Augen, konnte man dem SPÖ-Kandidaten die Erleichterung ansehen. Sein Kontrahent Raml gratulierte Prammer umgehend zum Wahlsieg.

"Ich habe es mir gewünscht und erhofft, aber nicht damit gerechnet", sagte Prammer im OÖN-Interview zum klaren Wahlergebnis. Mit Stabilität und Verlässlichkeit habe er punkten können.

Erstes Interview mit Bürgermeister Prammer

Gratulationen an Prammer

Nachdem Prammer einen Kurs des Konsenses sucht, pochte er auch auf die Zusammenarbeit, weil es in Linz genügend Herausforderungen gebe. Gratulation gab es nicht nur vom Verlierer der Stichwahl, sondern auch von den schon in der ersten Runde ausgeschiedenen Kandidaten. Eva Schobesberger (Grüne) gratulierte Prammer und blickt der künftigen Zusammenarbeit "im Sinne unserer Stadt" positiv entgegen. Martin Hajart (ÖVP) gratulierte ebenfalls, meinte aber, dass man den Bürgermeister nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten erkennen sollte. Es gebe in Linz Verbesserungsbedarf, deshalb habe Prammer keine Zeit, "es sich im Bürgermeistersessel gemütlich zu machen".

Schon Minuten vor der ersten Hochrechnung begann sich das Wahlzentrum im Alten Rathaus zu füllen. Michael Raml war als erster da, Prammer folgte ein paar Minuten später. Der Medienandrang war groß. Dass weniger Parteienvertreter hier waren, kam für Beobachter nicht überraschend, weil diesmal die fünf ausgeschiedenen Bürgermeisterkandidaten vom ersten Wahlgang samt ihrem Gefolge fehlten.

Während die Leinwand noch leer war und nur die Konterfeis der beiden Kandidaten zeigte, wurde schon vorab diskutiert. Dabei wurden auch Granden der Linzer SPÖ wie Franz Dobusch und Josef Ackerl gesichtet.

Video: Warten auf die erste Hochrechnung

