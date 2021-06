Man schrieb das Jahr 1552, als ein gar absonderliches Tier Linz in Aufruhr versetzte. So etwas hatte man noch nie gesehen. Der erste "Elephant" machte damals "zu Lintze" Station und hatte einen prominenten Tross dabei. Denn es war der elegant-exaltierte Max, der mit seiner Frau Maria so exotisch unterwegs war. Man kam von Innsbruck und wollte mit dieser dickhäutigen Rarität im Triumphzug nach Wien. Schließlich war man Habsburger.