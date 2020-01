Diesel und Hydrauliköl beschleunigten Brand in Industriehalle

Die Berufsfeuerwehr Linz wurd durch die automatische Brandmeldeanlage zu dem Brand in der Gaisbergerstraße gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Die ebenfalls alarmierte Betriebsfeuerwehr voest Alpine führte erste Löschmaßnahmen durch ein geöffnetes Hallentor durch. Parallel dazu wurden seitens von der der Berufsfeuerwehr zwei weitere Löschleitungen unter Atemschutz vorgenommen als auch Vorbereitungen für den Einsatz des Löschunterstützungsfahrzeuges getroffen.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, in wie weit die Hallenkonstruktion aus Stahl bereits in Mitleidenschaft gezogen war und andererseits die Hallendachentlüftungen bereits weggeschmolzen waren, wurden die Löscharbeiten ausschließlich im Außenangriff durchgeführt. Die Decke wurde gekühlt, während mit zwei Zubringleitungen der Löschangriff im Inneren mit einer Fernbedienung durchgeführt wurde. Die Hallendachkonstruktion konnte so vor dem Einsturz gerettet und die Löscharbeiten konnten in der Halle fortgesetzt werden.