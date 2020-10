Diese Sicherheitsmaßnahmen gelten auf den Linzer Christkindlmärkten

Trotz Corona werden die traditionellen Weihnachtsmärkte in der Landeshauptstadt auf dem Hauptplatz und im Volksgarten stattfinden. Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, hat der städtische Krisenstab gemeinsam mit einem Sicherheitsexperten nun ein umfangreiches Präventionskonzept vorgelegt. Die konkreten Maßnahmen wurden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz präsentiert:

Besucheranzahl: So wird etwa die maximale Besucheranzahl auf den Christkindlmärkten reguliert, damit der notwendige Mindestabstand eingehalten werden kann. Auf dem Hauptplatz sind 1200 Menschen, im Volksgarten 2300 Besucher erlaubt. Dazu wird ein elektronisches Personenzählsystem eingesetzt. Ordnungspersonal wird zu stark frequentierten Zeiten die Besucherströme überwachen, zudem wird es auf den Hauptgehwegen Bodenmarkierungen geben. Rund um das Marktgelände werden Absperrgitter aufgestellt, um die Besucher in entsprechende Richtungen zu lenken.

Hygieneregeln: Auf dem gesamten Gelände gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Beim Anstellen in der Schlange als auch bei Tisch ist Abstandhalten geboten. Die Marktstand-Betreiber werden über die erforderlichen Hygienemaßnahmen aufgeklärt, ein eigener Covid-19-Beauftragter des Magistrats steht den Verkäufern bei der Umsetzung beratend zur Seite.

Programm: Aufgrund der allgemein geltenden Corona-Bestimmungen wird in diesem Jahr auf größere Programm-Highlights verzichtet oder diese finden ausschließlich unter angepassten Bedingungen statt. Die beliebte Christbaumschmück-Aktion von Linzer Schülern wird von einem auf mehrere Tage ausgedehnt. Damit sollen Berührungspunkte der verschiedenen Schulen ausgeschlossen werden. Auch die Don-Bosco-Aktion findet statt. Die Gutscheine werden direkt von den Veranstaltern in die Pfarre gebracht, die Kinder können somit zeitlich unabhängig am Markt einkaufen.

Die Christkindlmärkte auf dem Linzer Hauptplatz und im Volksgarten sind von 21. November bis 24. Dezember täglich von 10 bis 20 Uhr (Gastronomie bis maximal 21 Uhr) geöffnet. Das Wahrzeichen auf dem Hauptplatz ist heuer der von Bürgermeister Karl Schneckenleitner aus der Traunviertler Gemeinde Waldneukirchen gespendete Christbaum, der am 5. November aufgestellt wird. Der Christkindlmarkt wird in den darauffolgenden Tagen um den Baum herum aufgebaut.