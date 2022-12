"Diese Menschen haben großen Respekt vor dem Alter"

Sie kommen aus Afrika, Asien oder dem arabischen Raum und drücken gemeinsam die Schulbank. 34 Personen mit Migrationshintergrund beginnen im neuen Jahr an der Altenbetreuungsschule des Landes OÖ ihre Ausbildung zum Fachsozialbetreuer. Meist sind es Asyl-oder subsidiär Schutzberechtigte, die kaum Deutsch sprechen und damit keine Aussicht auf den Ausbildungsplatz hätten. Um ihnen eine Perspektive zu geben, greift die Schule auf die Expertise des Linzer Vereins Arcobaleno zurück. In einem vierwöchigen Intensivkurs werden die angehenden Pflegekräfte von erfahrenen Deutsch-Trainerinnen auf die zweieinhalbjährige Ausbildung vorbereitet. Auch während der eigentlichen Ausbildung ist ein Vormittag pro Woche für Deutschtraining reserviert. "Die vielen unterschiedlichen Erstsprachen sind manchmal eine gewisse Herausforderung im Unterricht, aber wir haben die nötige Erfahrung und das Feedback ist sehr gut", sagt Anja Krohmer, Co-Geschäftsführerin von Arcobaleno.

Nicht auf künftige Mitarbeiter verzichten

Mit dem Angebot reagiert die Altenbetreuungsschule auf die starke Nachfrage . "Wir haben viele interessierte Frauen und Männer, merken aber, dass es oft Deutschprobleme gibt", sagt Direktorin Wilhelmine Steinbacher-Mittermeir. Angesichts des Personalmangels in der Pflege will man auf diese zukünftigen Mitarbeiter aber nicht verzichten. Es sind Menschen wie der 29-jährige Muysal Koraisi aus Afghanistan, der seit sieben Jahren in Österreich lebt. "Ich möchte den Leuten helfen und später einen guten Job haben", erklärt der dreifache Vater seine Motivation. Mit dem Deutschlernen funktioniere es schon sehr gut. Von Fortschritten berichtet auch die 44-jährige Olena Apatenko. Sie kommt aus der Ukraine und war dort Mediendesignerin. "Ich möchte einen neuen Beruf erlernen", sagt sie. Seit sie in der Schule ist gehe es mit dem Deutsch immer besser. "Diese Leute bringen ein hohes Engagement mit und haben ein großes Interesse und Ehrgeiz die Ausbildung zu schaffen“, sagt Steinbacher-Mittermeir.

"Best-Practise-Beispiel"

Aufgrund des hohen Andrangs hat man kurzerhand einen zweiten Lehrgang eingerichtet. Auch für das nächste Jahr gebe es schon viele Anfragen. Zusätzlich soll auch ein Lehrgang für Heimhilfe für Menschen mit Deutsch als Zweitsprache angeboten werden. Direktorin Steinbacher-Mittermeir spricht von einem Erfolgsmodell. "Enormes Potenzial" für den Pflegebereich sieht Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Derartige Projekte seien Best-Practice-Beispiele für funktionierende Integrationsmaßnahmen. "Auf der einen Seite folgen sie unserer Integrationsleitlinie Deutsch und Arbeit, gleichzeitig wird ein Nutzen für unsere Gesellschaft geschaffen, indem Menschen für den Pflegeberuf begeistert und vorbereitet werden", sagt Hattmannsdorfer zu den OÖN.

Respekt vor dem Alter

Krohmer bringt noch einen anderen Aspekt ins Spiel: "In unseren Kursen und Sprachcafés merken wir, dass Menschen mit Migrationserfahrung oft einen großen Respekt vor dem Alter haben. Den haben sie in der Großfamilie vermittelt bekommen." Auch die Mehrsprachigkeit ist ein Vorteil, denn viele der künftig zu pflegenden Personen sprechen nicht nur Deutsch.

Projekt "migrants care"

Ein ähnliches Ziel wie die Kooperation zwischen Arcobaleno und der Altenbetreuungsschule verfolgt das Projekt "migrants care" der Volkshilfe OÖ. Menschen mit nicht deutscher Muttersprache werden auf die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Pflege- und Betreuungsberufe, insbesondere auf die Heimhilfeausbildung, vorbereitet. Das Projekt soll im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden.

