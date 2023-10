Diese 22 Linzer Unfallstellen werden nun analysiert

Das Ziel ist klar: Mit den Ergebnissen des Projektes zur Untersuchung von Unfallhäufungsstellen soll die Verkehrssicherheit bei kritischen Straßenstellen erhöht werden.

In der gestrigen Sitzung des Stadtsenates gab es grünes Licht für das Vorhaben, durchgeführt wird die Analyse von dem interdisziplinären gemeinnützigen Epigus-Institut. Dieses beschäftigt sich mit ganzheitlicher Unfall- und Sicherheitsforschung.

"Mehr Sicherheit"

Für insgesamt 22 Unfallhäufungsstellen mit 281 Unfällen (die Daten stammen aus dem Zeitraum 2020 bis 2022) werden sogenannte Kollisionsdiagramme erstellt, Dabei werden die Unfalldaten auf Plausibilität geprüft, grafisch dargestellt und hinsichtlich des strukturellen Zusammenhanges bewertet. Zudem werden Häufungen von Unfalltypen ermittelt.

"Von den Ergebnissen erwarten wir uns wichtige Grundlagen für sicherheitstechnische Sanierungsmaßnahmen für die Straßenanlage, Verkehrsführung und Ausstattung. Das Projekt ermöglicht uns zudem, Zusammenhänge erkennen zu können, die eventuell mit dem Unfallhergang in Verbindung stehen. Mit diesem Wissen können wir in weiterer Folge bestmöglich Verbesserungsmaßnahmen einleiten und so maßgeblich zur Sicherheit an möglichen kritischen Straßenstellen beitragen“, sagt der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP).

Die Straßenstellen im Detail

Salzburger Straße – Landwiedstraße – Laskahofstraße

Landstraße – Bürgerstraße

Unionstraße – Landwiedstraße

Nibelungenbrücke Ostrampe – Untere Donaulände

Kärntnerstraße – Volksgartenstraße – Bahnhofstraße

Humboldtstraße – Blumauerstraße – Bahnhofstraße

Nibelungenbrücke – Hauptplatz

Knoten Salzburger Straße – Neue Welt

Dinghoferstraße – Mozartstraße

Prinz-Eugen-Straße – Knoten A7

Salzburger Straße – Wegscheider Straße – Siemensstraße

Rudolfstraße – Hauptstraße

Lenaustraße – Hamerlingstraße

Franckstraße – Goethestraße

Franckstraße – Lastenstraße – Liebigstraße

Freistädter Straße – Altenberger Straße

Florianer Straße – Hartheimerstraße – Ennsfeldstraße

Dauphinestraße – Laskahofstraße

Kaisergasse – Lederergasse

Landstraße – Mozartstraße

Rilkestaße – Hamerlingstraße

Umfahrung Ebelsberg – Vöest-Knoten

