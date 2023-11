Diese Kronstorferin rüstet sich für NR-Wahl

Offiziell begonnen hat der Nationalratswahlkampf zwar noch nicht, die Personalweichen in den Parteien werden aber bereits gestellt. So will kommendes Jahr auch Sabrina Klausberger, SP-Spitzenkandidatin im Bezirk Linz-Land, ins Parlament einziehen. "Gute Politik hat sich an den Lebensrealitäten der Menschen zu orientieren – das vermisse ich an der derzeitigen Regierung", sagt die 32-jährige Kronstorferin.

Ihr politischer Antrieb sei ihr Alltag, sagt Klausberger: "Das Empfinden für Unrecht ist ein anderes, wenn man selbst damit aufgewachsen ist und gespürt hat, dass Armut Scham und Ausgrenzung bedeutet."

