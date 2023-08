Diese Eissorten essen die Linzer am liebsten

Die Linzer Eisgeschäfte sind schon seit Beginn des Sommers fast täglich gefüllt. Ob Schokolade, Mango oder doch Erdbeere als Eissorte ausgewählt wird, ist jedem selbst überlassen. Trotz der vielen Auswahlmöglichkeiten, die man in den Eissalons hat, lassen sich gewisse Präferenzen der Linzer feststellen, die sich ziemlich vom österreichischen Durschnitt unterscheiden.

Vanille gefolgt von Erdbeere und Schokolade: Diese Eissorten schaffen es auf die ersten drei Plätze der "Beliebtesten Eissorten Österreichs". In Linz hingegen gehören Pistazie, Malaga und Amarena zu den meist-verkauften Eissorten der Eissalons, wie eine Umfrage der OÖN bei den Eisverkäufern in der Linzer Innenstadt zeigt. Weiters sehr beliebt ist Cookies - sehr ähnlich zur erfolgreichen Sorte Butterkeks, des Linzer Eis-Greisslers. Von den fruchtigen Sorten schafft es nur Himbeere unter die Top 5.

Auch typisch österreichische Desserts, wie Sachertorte und Linzer Torte vom Eissalon Surace am Hauptplatz sind bei Linzern beliebt. Grundsätzlich werden also eher cremigere Sorten bevorzugt. Allerdings: "Vanille verkaufen wir bei uns gar nicht", verrät die Verkäuferin im Eis-Greissler. Weniger gern greifen die Linzer zu den außergewöhnlichen Eissorte "Topfen, Gurke, Dill" vom Eis-Greissler, oder "Zimt" vom Eisstand der Pizzeria Riva am Hauptplatz. Auch Eissorten wie "Engelblau", die hauptsächlich für Kinder angeboten werden, werden im Schnitt nicht ganz so oft gewählt.

