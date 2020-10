Diese "Auerhenne" ist voll fit

Sie wurde kürzlich 80 Jahre jung, sieht aber um Dekaden jünger aus. Für die früheren Stammgäste des derzeit leerstehenden Gasthauses Auerhahn in Linz-Urfahr ist dies der Beweis, dass gute, ehrliche Hausmannskost (und jede Menge Tennis) fit halten. Corona-bedingt in kleinem Kreise feierte Emma Gstöttenmayer, die langjährige frühere Auerhahn-Wirtin, die Vollendung ihres achten Lebensjahrzehnts – und dies mit gewohnter Energie.

Dazu traf man beim Ganglwirt in Treffling zusammen, natürlich mit klassischen Gerichten wie Frittatensuppe und Kalbsschnitzerl. Die Magdalena-Musik spielte das Geburtstagsständchen. Tochter Ulrike "Riki" Gstöttenmayer, ebenfalls früher Auerhahn-Wirtin, dichtete das Lied "Anton aus Tirol" auf "Emmi, das Idol" um. "Soßenbinder, Maggi-Fix, auf so was hält die Emmi nix", sang man lautstark aus voller Kehle. Denn bis heute sind Emmas Schmankerl hochbegehrt. Restaurants fragen bei der gebürtigen Gutauerin immer wieder wegen der berühmten handgedrehten Knödln an und werden manchmal erhört.

Die Präsente zum Mit-nach- Hause-Nehmen drehten sich hauptsächlich um Tennis, den Lieblingssport der Jubilarin, dem diese fast täglich auf dem Tennisplatz oder vor dem Fernseher frönt. (haas)